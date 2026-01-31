ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Как меняются страны из-за иммиграции?

Сарёнок
Малая Никитская улица, 20с1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 14+

Про событие

Миграция уже изменила города и регионы, и вопрос сегодня звучит не «за» или «против» мигрантов, а как управлять культурным многообразием так, чтобы не потерять ни сплочённость, ни чувство безопасности, ни базовую справедливость. Рынок труда, городские нормы, демография, политические настроения — всё это переплетено, но в публичных спорах чаще выхватывают один удобный фрагмент и выдают его за всю картину. Отдельно обсудишь, почему вера в автохтонность и ощущение «это наш дом» могут быть формой защиты коллективных вложений, а не автоматически «ненавистью к чужим», и как через идею коалиционной ценности общество считывает простые сигналы — ты готов жить по общим нормам или нет. В итоге ты получишь карту, позволяющую рассматривать миграцию прежде всего как задачу управления культурным многообразием. Лекторы: Альбина Галлямова — Социобиолог. Научный сотрудник НИУ ВШЭ. Автор проекта «Зачем мы такие?». Дмитрий Григорьев — Научный сотрудник Центра социокультурных исследований НИУ ВШЭ. Кандидат психологических наук: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», специальность Психология. Учёный с мировым именем в области аккультурации.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста