Миграция уже изменила города и регионы, и вопрос сегодня звучит не «за» или «против» мигрантов, а как управлять культурным многообразием так, чтобы не потерять ни сплочённость, ни чувство безопасности, ни базовую справедливость. Рынок труда, городские нормы, демография, политические настроения — всё это переплетено, но в публичных спорах чаще выхватывают один удобный фрагмент и выдают его за всю картину. Отдельно обсудишь, почему вера в автохтонность и ощущение «это наш дом» могут быть формой защиты коллективных вложений, а не автоматически «ненавистью к чужим», и как через идею коалиционной ценности общество считывает простые сигналы — ты готов жить по общим нормам или нет. В итоге ты получишь карту, позволяющую рассматривать миграцию прежде всего как задачу управления культурным многообразием. Лекторы: Альбина Галлямова — Социобиолог. Научный сотрудник НИУ ВШЭ. Автор проекта «Зачем мы такие?». Дмитрий Григорьев — Научный сотрудник Центра социокультурных исследований НИУ ВШЭ. Кандидат психологических наук: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», специальность Психология. Учёный с мировым именем в области аккультурации.