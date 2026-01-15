Цифровая среда и искусственный интеллект трансформируют базовые когнитивные процессы — внимание становится фрагментированным, память делегируется внешним носителям и интернету, критическое мышление «сгружается» на ИИ-агентов. На лекции разберутся, как исследуется взаимодействие человека с цифровой средой сегодня; действительно ли всё так плохо, как пророчат журналисты (или ещё хуже?); — и корректно ли сравнивать ИИ с калькулятором, ведь считать мы не разучились? О лекторе: Когнитивный исследователь из НИУ ВШЭ: изучает, как цифровизация влияет на познавательные процессы, с фокусом на доверие, внимание и метакогниции. Автор научпоп-канала про исследования в науке и бизнесе.