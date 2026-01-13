Когда ты в последний раз гуглил что-то, вместо того чтобы вспомнить самостоятельно? А просил нейросеть написать текст, потому что «так быстрее»? Мы всё чаще делегируем мышление и другие процессы искусственному интеллекту — и практически не задумываемся, как это влияет на наш мозг. ИИ ворвался в нашу жизнь стремительно: ещё несколько лет назад ChatGPT не существовало, а сегодня нейросети пишут за нас письма, код, научные статьи. Кто-то видит в них хорошего друга, а кто-то и вовсе влюбляется. Что это — новая норма или серьезная опасность? На лекции разберут: • Краткую историю ИИ: от первых алгоритмов до нейросетей, которые «понимают» человеческий язык • Как обучается ИИ и чем это принципиально отличается от того, как учимся мы •Что происходит с нашими когнитивными способностями, когда мы перекладываем задачи на машину • Что такое метакогниции и как ИИ влияет на нашу способность оценивать собственное мышление • Делает ли нас ИИ продуктивнее — или просто ленивее • Есть ли у современных нейросетей хоть какие-то намёки на сознание, и стоит ли бояться «восстания машин» Попробуют разобраться, как выстраивать отношения с ИИ так, чтобы он оставался инструментом, а не заменой собственного разума. О лекторе: Когнитивный нейроученый, сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ, автор научно-популярного ТГ-канала «Нейроны и стрелки»