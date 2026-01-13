ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Как ИИ меняет нашу психику

Сарёнок
Малая Никитская улица, 20с1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+

Про событие

Когда ты в последний раз гуглил что-то, вместо того чтобы вспомнить самостоятельно? А просил нейросеть написать текст, потому что «так быстрее»? Мы всё чаще делегируем мышление и другие процессы искусственному интеллекту — и практически не задумываемся, как это влияет на наш мозг. ИИ ворвался в нашу жизнь стремительно: ещё несколько лет назад ChatGPT не существовало, а сегодня нейросети пишут за нас письма, код, научные статьи. Кто-то видит в них хорошего друга, а кто-то и вовсе влюбляется. Что это — новая норма или серьезная опасность? На лекции разберут: • Краткую историю ИИ: от первых алгоритмов до нейросетей, которые «понимают» человеческий язык • Как обучается ИИ и чем это принципиально отличается от того, как учимся мы •Что происходит с нашими когнитивными способностями, когда мы перекладываем задачи на машину • Что такое метакогниции и как ИИ влияет на нашу способность оценивать собственное мышление • Делает ли нас ИИ продуктивнее — или просто ленивее • Есть ли у современных нейросетей хоть какие-то намёки на сознание, и стоит ли бояться «восстания машин» Попробуют разобраться, как выстраивать отношения с ИИ так, чтобы он оставался инструментом, а не заменой собственного разума. О лекторе: Когнитивный нейроученый, сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ, автор научно-популярного ТГ-канала «Нейроны и стрелки»

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста