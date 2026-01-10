Кафе де флор — это очень трогательное кино о сложных чувствах любви и расставании. Что связывает мать особенного ребёнка из 1960–х и современного диджея? Тонкая драма о разных гранях любви. Две жизненные истории, два времени и две любви, тесно переплетённые в этой картине. Первая — о матери-одиночке Жаклин и её сыне с синдромом Дауна, произошедшая в Париже 1969 года. Вторая — об успешном диджее в современном Монреале, который обретает новую любовь, обрекая на страдания старую... Кинопоказ — хорошая возможность насладиться прекрасным и поговорить на важные темы. Первая встреча после долгого перерыва и очень приятная цена: 500р, которые идут как депозит (на самом мероприятии можно будет что-нибудь заказать в кофейне на эту сумму).