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Кафе де флор

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кафе де флор — это очень трогательное кино о сложных чувствах любви и расставании. Что связывает мать особенного ребёнка из 1960–х и современного диджея? Тонкая драма о разных гранях любви. Две жизненные истории, два времени и две любви, тесно переплетённые в этой картине. Первая — о матери-одиночке Жаклин и её сыне с синдромом Дауна, произошедшая в Париже 1969 года. Вторая — об успешном диджее в современном Монреале, который обретает новую любовь, обрекая на страдания старую... Кинопоказ — хорошая возможность насладиться прекрасным и поговорить на важные темы. Первая встреча после долгого перерыва и очень приятная цена: 500р, которые идут как депозит (на самом мероприятии можно будет что-нибудь заказать в кофейне на эту сумму).

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