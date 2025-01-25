Выставка объединяет предметы из коллекции PA Gallery с объектами из личных собраний ее владельцев. Это работы Андрея Сяйлева, Адиля Аубекерова, Алисы Гореловой, Ани Жёлудь, Олега Хвостова, Владимира Трямкина, Владислава Зубарева, Анны Казьминой, Андрея Волкова, Антона Конюхова, Евгения Чубарова, Евгения Михнова-Войтенко. Экспозиция показывает симбиоз актуальных авторов разных поколений, а также представителей нонконформизма, — художников, работающих в самых разных направлениях и техниках. Кабинет галериста — это не только хранилище и место для работы, но и пространство формирования событий и явлений современного искусства до своего публичного воплощения. Здесь соседствуют произведения художников, подобранные по личному вкусу, с неожиданными артефактами, которые вступают в диалог с искусством. В рамках выставки «Кабинет галериста» основатели PA Gallery решили, с одной стороны, дать зрителям возможность как бы изнутри взглянуть на галерею, собрав предметы, имеющие особое значение для владельцев галереи, которые отражают их личное видение и вдохновение. А с другой — поразмышлять, как может выглядеть «кабинет чудес» современного искусства.