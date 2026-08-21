Яркое кабаре-шоу, где главными героинями станут три современные женщины, которые откровенно и дерзко говорят о любви, отношениях, разочарованиях, мечтах и том, что знакомо каждому. Танцевальные номера, красивые костюмы, разговорный формат, живое музыкальное сопровождение — всё это создаст атмосферу праздника, красоты и стиля. Три героини, три разных характера и истории, которые не оставляют равнодушным.