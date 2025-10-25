Настоящее шоу, частью которого может стать каждый. Большой клуб, просторный танцпол, большая vip-зона, Cover-dance программа на сцене, тематическая фото-зона, конкурсы с призами, хэллоуинские карточки с айдолами, тематическое оформление клуба, а так же профессиональные фотографы и видеографы для сохранения воспоминаний. Доставай костюм, ведь на подходе самая мистическая ночь года под любимые K-POP хиты.