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K-Pop Halloween

Base
улица Орджоникидзе, 11

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Настоящее шоу, частью которого может стать каждый. Большой клуб, просторный танцпол, большая vip-зона, Cover-dance программа на сцене, тематическая фото-зона, конкурсы с призами, хэллоуинские карточки с айдолами, тематическое оформление клуба, а так же профессиональные фотографы и видеографы для сохранения воспоминаний. Доставай костюм, ведь на подходе самая мистическая ночь года под любимые K-POP хиты.

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