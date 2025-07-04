Judder X S108
Самокатная улица, 4с11
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Завершение:
от 1700₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Judder и System 108 объединяются, чтобы представить масштабное событие с участием пионера бас-музыки — Gantz — стамбульского дабстеп-амбассадора, артиста культовых лейблов Deep Medi Music и Ilian Tape. Два танцпола: большой концертный зал Дворца культуры, где сосредоточатся все ударные силы Judder и S108, а также специальная open-air сцена, ориентированная на leftfield и экспериментальную музыку. В лайнапе: GANTZ (TR) — DEEP MEDI MUSIC, ILIAN TAPE / BAD COMMUNICATION / BLOCKLAB / ODDKUT / RACIYA BAGDAD / NATTAH / MERIEM / NAPRIMER / EOSTRA / LAPTI / PHOLIS G — LIVE / CAMIN
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