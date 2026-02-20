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Judder Label Night

Шизич, Самокатная улица, 4с1

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Новый релиз лейбла – новый повод встретиться на танцполе. Вечеринка будет приурочена к выходу мини-альбома дуэта Amp Effect. Парни презентуют материал и выступят в прайм-тайм со специальным диджей-сетом – идеальный момент, чтобы услышать свежий релиз первыми. Компанию им составят Camin’, All In, Eugn, Raciya Bagdad и, конечно, резиденты Judder. Eugn Amp Effect Camin' All In Raciya Bagdad Oddkut Naprimer NATTAH MERIEM

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