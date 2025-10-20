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«Джонни Мнемоник» — первый показ с вступлением куратора

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Первый сеанс культового «Джонни Мнемоника» накануне его выпуска на экраны. Динамичный сай-фай 1995-го, увековечивший себя как бренд и ставший хитом российских видеосалонов 1990-х, смотрится забавно и любопытно для современного зрителя — ведь его события разворачиваются в уже пережитом 2021 году. Допрокатный сеанс «Джонни Мнемоника» представит куратор Пионера Виктор Прокофьев и расскажет, сколько всего версий сай-фая смонтировал его автор Роберт Лонго, снявший за всю жизнь только один полнометражный фильм, почему синефилы до сих пор считают его кэмпом, и как сыгравший Джонни суперзвезда 90-х Киану Ривз трактовал своего персонажа до и после «Матрицы». По традиции Пионера будет показана цветная версия фильма в оригинале с русскими субтитрами.

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