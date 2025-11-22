В эту субботу музыкальный обозреватель, YouTube блогер, диджей John However возвращается в DFF с новым эпизодом своей вечеринки HWVR PARTY. Тебя ждут свежие западные бэнгеры, интересные гости и отличная атмосфера. В лайнапе: BABYFACE MELO / POLYNARIA / SASHA COOPER / GOSHA GOLD FANGS / JACQUES FRANKO / JBRMV. FC/DC. Оплата на входе наличными и QR-кодом.