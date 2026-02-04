Самый романтический романтичный сериальный показ В программе: просмотр 4 серий «Друзей»: 1 сезон 14 серия / «The One with the Candy Hearts». Росс идёт на свидание с Джули. Рэйчел и Фиби идут на «Singles Dance», а Джоуи встречается с бывшей. 2 сезон 7 серия / «The One Where Ross Finds Out». Культовая сцена на балконе и это один из самых романтичных эпизодов сериала. 2 сезон 14 серия / «The One with the Prom Video». Этот эпизод регулярно входит в топ-3 лучших по версии фанатов и критиков. 5 сезон 14 серия / «The One Where Everybody Finds Out». Все узнают про Монику и Чендлера и это великолепный эпизод. А ещё в паузе тебя ждет совместная готовка кукисов «три шоколада» — всё, что приготовишь, съешь. В меню: домашний хлеб со взбитым маслом, parmigiana bianca (нежные баклажаны, бешамель и пармезан), ну и конечно же фирменная Павлова с малиновым сердцем и маскарпоне. Из напитков: мандариновый глинтвейн и гречишный чай. Пусть это будет тот самый февраль. Если у тебя есть пищевые аллергии, или тебе хочется прийти на определенный показ, но позиции из меню не подходят, напиши об этом, пожалуйста. Нельзя приобрести дополнительный алкоголь и, конечно же, нельзя прийти со своим. В Палатах живёт кот Герцог. Он не очень часто подходит к людям, но, пожалуйста, учитывай возможное присутствие кота в случае аллергии. В залах свободная рассадка, и есть большая вероятность, что рядом с тобой будут сидеть незнакомцы.