Сериальная суббота & Друзья Отличный повод красиво начать ноябрь, укутаться в любимые серии, вкусно поесть и громко посмеяться. Ты посмотришь 4 любимые серии культового сериала Друзья. В меню: сливочные панкейки и круассаны, взбитое масло разных видов и конечно же самые американские кукисы с gelatо Смотри в оригинале с русскими субтитрами: S1E1 — The One Where Monica Gets a Roommate Ну это база! S2E8 — The One with the List Друзья на кухне и мы вместе с ними просыпааааемся! S3E16 — The One with the Morning After Весь эпизод происходит буквально утром и он невероятно уютный и смешной S10E1 — The One After Joey and Rachel Kiss Настал момент обсудить что происходит …