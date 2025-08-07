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Джизус

Atmosphere
Шмитовский проезд, 32Ас1

Начало:

Завершение:

от 1249₽ до 4049₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Некоторые направления его творчества: пост-гранж, поп-панк, альтернативный рок, мамбл-рэп, трэп, поп-рок. Джизус — талантливый российский рэпер. Известность пришла к нему после исполнения провокационных треков «Ван Гог», «Золото», «Девочка в классе», но его новое творчество откликается не меньшему количеству людей, а аудитория слушателей только растёт. Начало мероприятия: 17:00. Артист выходит на сцену не ранее 19:30

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