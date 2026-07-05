Они вдохновляют быть спелыми, отказываться от чая с сахаром и не бояться высказывать свое мнение в комментариях под постами про котиков и динозавров. Это не просто аккорды и тексты с картинками, это движение, которое меняет коней на переправе и открывает новые вкладки браузера. Их музыка — это мощный рывок в мире обуви и сумок. Они не просто играют в хоккей на траве, они воплощают его в интернет-магазин. Их альбомы — это декоративно-перекладное искусство, наполненное вкусом сока груши и айвы.