Коллектив исполняет джазовые стандарты и авторскую музыку в стилях post-bop, ECM-jazz и jazz funk. Тебя ждёт лирический модерн-джаз Александра Скуратова (клавишные), и энергичные, утонченные джаз-фанк композиции Павла Грулёва (бас-гитара) и Глеба Сотникова (барабаны).