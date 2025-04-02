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JazzThing Trio

Интегративный джазовый центр, Лялин переулок, 7/2с1

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800₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Коллектив исполняет джазовые стандарты и авторскую музыку в стилях post-bop, ECM-jazz и jazz funk. Тебя ждёт лирический модерн-джаз Александра Скуратова (клавишные), и энергичные, утонченные джаз-фанк композиции Павла Грулёва (бас-гитара) и Глеба Сотникова (барабаны).

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