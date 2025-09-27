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Jazz Legends: Miles Davis

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

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от 1800₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты
Еда

Про событие

В исполнении квартета прославленного американского музыканта Jesse Simpson прозвучат мелодии трубача, ставшие его визитной карточкой. Этот музыкант оказал колоссальное влияние на развитие джаза в 20 веке. Дэвис стоял у истоков множества стилей и направлений. За 50 лет карьеры ему удалось стать родоначальником модального джаза, кул-джаза, джаз-рока и стиля фьюжн.

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