Тебя ждет волшебная атмосфера праздника и любви, которую для тебя создадут прекрасная Анна Бирюкова & Just Ensemble. Ты услышишь нестареющие хиты Фрэнка Синатры, Нат Кинг Коула, Луи Армстронга, Джордж Бенсон в исполнении джазовой певицы Анны Бирюковой & Just Ensemble band и станешь гостем на светском приеме в духе XIX века в стенах забытого особняка, украшенного нежным светом свечей. Ведь в главный женский день в воздухе витает нежность, а мы наслаждаемся каждым мгновением, погружаясь в мир музыки и чувств. Музыка, словно капли дождя, мягко падает на наши сердца, окутывая нас теплом и уютом. Каждый звук, каждый аккорд, словно шепот, рассказывает нам историю любви и страсти. Романтический джазовый вечер при свечах в уютном винтажном особняке - это не просто мероприятие, это возможность провести время вместе, наслаждаясь прекрасной музыкой и общением друг с другом. Это возможность забыть о повседневных заботах и погрузиться в мир любви и романтики, а бар с авторскими коктейлями и видом на вечернюю Москву дополнит этот незабываемый вечер.