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Джазовый трибьют великому Стингу на крыше

Высотка Radisson Collection, Кутузовский проспект, 2/1с1, этаж 3

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от 2900₽ до 6300₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

На живописной открытой крыше прозвучат самые пронзительные «Shape of my heart», «Fields of gold», «Desert Rose» и другие хиты в бархатном исполнении известного столичного крунера Антона Ярославского. Уникальный концерт, составленный по принципу живой биографии, и фееричные джазовые импровизации музыкантов погрузят тебя в чарующую атмосферу мировой классики. А уютная обстановка на летней крыше с захватывающим дух видом на город — идеальный вариант для незабываемого романтического вечера. Легендарные «Shape of my heart», «Fragile», «Englishman in New York» раскроются для тебя по-новому через страстное звучание саксофона, мягкую партию фортепьяно и нежный, но уверенный голос Антона Ярославского. Невероятные джазовые импровизации, трогательные композиции и расслабляющая уютная атмосфера — всё это ждет тебя на трибьюте.

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Комментарии

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Валерия
13 сентября 2024, 06:28

4/5 , тк большинство песен не на слуху. Хиты ребята играют в самом конце Атмосфера сыровата, стулья неудобные. Но СОЛИСТ пытается вытянуть все это мероприятие и только поэтому 4/5 , а не 2

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