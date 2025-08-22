На живописной открытой крыше прозвучат самые пронзительные «Shape of my heart», «Fields of gold», «Desert Rose» и другие хиты в бархатном исполнении известного столичного крунера Антона Ярославского. Уникальный концерт, составленный по принципу живой биографии, и фееричные джазовые импровизации музыкантов погрузят тебя в чарующую атмосферу мировой классики. А уютная обстановка на летней крыше с захватывающим дух видом на город — идеальный вариант для незабываемого романтического вечера. Легендарные «Shape of my heart», «Fragile», «Englishman in New York» раскроются для тебя по-новому через страстное звучание саксофона, мягкую партию фортепьяно и нежный, но уверенный голос Антона Ярославского. Невероятные джазовые импровизации, трогательные композиции и расслабляющая уютная атмосфера — всё это ждет тебя на трибьюте.