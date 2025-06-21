Roofevents приглашает на ностальгический трибьют-концерт легендарной певице, ставшей голосом Франции в 90-е. Элегантные, сильные и такие красивые хиты «Mon mec a moi», «Venus des abribus», «Mademoiselle chante le blues» и многие другие полноценной захватывающей историей исполнит звезда джаза Светлана Сорокина под открытым небом на крыше 18 этажа. Закрой глаза, проникнись магией французского джаза в чарующем звучании саксофона и позволь себе забыть о времени. Этот вечер — о тебе, твоих чувствах и самых смелых желаниях. Собственная Патрисия Каас — Светлана Сорокина, певица с нежным, чувственным лирическим сопрано. Она одна из немногих исполнительниц, понимающих и стилистику французского джаза, и поэтику французской речи, ведь она владеет языком Парижа как родным.