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Джазовый трибьют Патрисии Каас

Крыша Novotel, Новослободская улица, 23

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от 3200₽ до 7200₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Roofevents приглашает на ностальгический трибьют-концерт легендарной певице, ставшей голосом Франции в 90-е. Элегантные, сильные и такие красивые хиты «Mon mec a moi», «Venus des abribus», «Mademoiselle chante le blues» и многие другие полноценной захватывающей историей исполнит звезда джаза Светлана Сорокина под открытым небом на крыше 18 этажа. Закрой глаза, проникнись магией французского джаза в чарующем звучании саксофона и позволь себе забыть о времени. Этот вечер — о тебе, твоих чувствах и самых смелых желаниях. Собственная Патрисия Каас — Светлана Сорокина, певица с нежным, чувственным лирическим сопрано. Она одна из немногих исполнительниц, понимающих и стилистику французского джаза, и поэтику французской речи, ведь она владеет языком Парижа как родным.

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