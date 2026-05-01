Вкусный обед под сопровождение живой музыки — вот что такое бранч в «Эссе». Насладиться выступлением лучших коллективов столицы и изысканной кухней от шеф-повара — вот идеальный рецепт отличного настроения. Во время Джазовых бранчей помимо билетов действует правило минимального заказа на 1 человека: не менее 1500 рублей. На компанию от 4-х человек депозит необходимо вносить заранее. В программе винтажный джаз и свинг 20х 40х годов. Композиции, записанные Бенни Гудманом, Джанго Рейнгхардом, Чарли Крисченом и Каунтом Бейси. Состав: Влад Деничов — кларнет Вадим Иващенко — гитара, вокал Николай Добкин — фортепиано Юрий Горелов — контрабас Артём Самойлов — барабаны