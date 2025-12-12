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Джаз во дворце: магия музыки в сиянии тысячи свечей

Петровский путевой дворец, Ленинградский проспект, 40с5

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от 4500₽ до 5900₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

В роскошных интерьерах Петровского Путевого Дворца состоится музыкальное путешествие во времени — в эпоху чарующего джаза. Под величественным куполом, в сиянии тысячи свечей прозвучат культовые джазовые композиции. Гармония фортепиано сольётся с магическим тембром саксофона, а глубокий, проникновенный голос коснётся струн твоей души. Тебя ждут лучшие произведения из репертуара Эллы Фитцджеральд, Фрэнка Синатры, Нины Симон, Луи Армстронга и других звезд XX века: «Fly me to the moon», «Feeling good», «Summertime» и многие другие. Голосом вечера станет Алиса Кокова, ведущая джазовая исполнительница Москвы и Санкт-Петербурга, актриса театра им. Шаляпина, лауреат множества фестивалей. А музыкальную ткань будет создавать Alliance Jazz Band — сообщество талантливых исполнителей, мастеров звука и импровизации. Для зрителей с категорией билета «А» за час до начала концерта будет проведена экскурсия, в которой можно пройтись по историческим залам и узнать историю знаменитого Путевого Дворца. За полчаса до начала каждому из зрителей будет предложен комплимент. Дресс-код: Cocktail Внимание: в случае несоответствия дресс-коду мероприятия, организатор вправе ограничить вход и вернуть средства за билет.

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