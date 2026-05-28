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Джаз, соул и поп хиты на Крыше

Taganka Roof, Большой дровяной переулок 6

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от 2500₽ до 6000₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Невероятное музыкальное путешествие, которое перенесёт тебя в самое сердце Латинской Америки. Этим вечером классический соул, винтажный джаз и мелодичный блюз соединятся с танцевальными ритмами латины. Именно поэтому тебя ждёт безумный коктейль ритмов и стилей, настроение лета и атмосфера любви от очаровательной Раисы Реве (Raysa Reve). Выступления вокалистки отличаются стилем, отражающим элегантность музыки, нежность каждой песни и зажигательную энергию. В программе: Whitney Houston, Shakira, Natalia Oreira, Sade и многие другие известные хиты латиноамериканских и кубинских исполнителей. Контраст танцевальных ритмов и романтических мелодий забирают тебя в неповторимое путешествие по побережью жарких стран. Кто выступает: Раиса Реве Мартинез (Raysa Reve Martinez) — латиноамериканская вокалистка, работающая в стилистике соула, джаза, блюза и поп-музыки. Она не просто носитель испанского языка, а представитель одной из самых и ритмичных музыкальных культур мира. Внимание: Крыша оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт захватывающий вид центр Москвы, а также бар.

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