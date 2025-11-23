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Джаз в особняке: Love from New York

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

Начало:

Завершение:

от 5500₽ до 10700₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Представь: ты — один из 100 гостей, кому откроется дверь в зал, где время остановилось. Мягкий свет, патина стен и бархатные диваны… всё в точности как в лобби The Plaza — легендарного отеля в Нью-Йорке 60-х. Ты будто попал в старый фильм. Ты внутри истории. Бармен в подтяжках аккуратно разливает виски, а у бильярдного стола неспешно обмениваются репликами джентльмены. Девушка в атласных перчатках поправляет кудри, и тут начинает звучать: «Fly Me to the Moon…» Золотые хиты исполнит столичный крунер Станислав Обухов — один из лучших джазовых голосов России, участник шоу «Голос» и солист театра «Градский Холл». В программе — та самая музыка, под которую влюблялись в 60-х: ? Come Fly With Me ? Sway ? LOVE Story ? Unforgettable …и другие композиции Frank Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole, Nina Simone, Louis Armstrong…

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