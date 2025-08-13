ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Джаз на открытой крыше: Love from New York

Крыша Ibis, Киевская улица, 2

Начало:

Завершение:

от 3200₽ до 5800₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Нью-Йоркский ретро-джаз 60-х и музыкальное путешествие сквозь время на панорамной крыше, где город мерцает огнями под звёздным небом. На открытой панорамной крыше прозвучат всемирно любимые хиты — Fly Me to the Moon, I Love You Baby, L.O.V.E., New York, New York, Moon River и другие легендарные композиции. Их исполнит обладатель бархатного тембра и харизмы настоящего крунера — Alex Abra. Наслаждайся летом под чувственные джазовые хиты Дина Мартина, Перри Комо, Фрэнка Синатры, Барбары Стрейзанд в лучах очаровательного малинового заката.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста