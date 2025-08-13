Нью-Йоркский ретро-джаз 60-х и музыкальное путешествие сквозь время на панорамной крыше, где город мерцает огнями под звёздным небом. На открытой панорамной крыше прозвучат всемирно любимые хиты — Fly Me to the Moon, I Love You Baby, L.O.V.E., New York, New York, Moon River и другие легендарные композиции. Их исполнит обладатель бархатного тембра и харизмы настоящего крунера — Alex Abra. Наслаждайся летом под чувственные джазовые хиты Дина Мартина, Перри Комо, Фрэнка Синатры, Барбары Стрейзанд в лучах очаровательного малинового заката.