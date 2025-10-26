В историческом особняке на берегу Яузы разыгрывается свой Голливуд — без красной дорожки, но с роскошью, что даст фору Лос-Анджелесу. Живой джаз и мягкий интимный свет винтажной люстры с порога задают атмосферу: роскошно как в «Мулен Руж», таинственно будто в нуарной классике, романтично словно в «Давайте потанцуем»… От «Маски» с её головокружительным драйвом до изысканного шпионажа Бонда — этот концерт сделает вас героем любимых фильмов с живым саундтреком. Только в этот вечер и только для избранных Roofevents превращает музыку в кино.