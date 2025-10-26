[отменено] Джаз из культовых голливудских фильмов
Самокатная улица, 4с11
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от 6900₽ до 10500₽
Возраст 16+
Кино
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Про событие
В историческом особняке на берегу Яузы разыгрывается свой Голливуд — без красной дорожки, но с роскошью, что даст фору Лос-Анджелесу. Живой джаз и мягкий интимный свет винтажной люстры с порога задают атмосферу: роскошно как в «Мулен Руж», таинственно будто в нуарной классике, романтично словно в «Давайте потанцуем»… От «Маски» с её головокружительным драйвом до изысканного шпионажа Бонда — этот концерт сделает вас героем любимых фильмов с живым саундтреком. Только в этот вечер и только для избранных Roofevents превращает музыку в кино.
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