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[отменено] Джаз из культовых голливудских фильмов

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

Начало:

Завершение:

от 6900₽ до 10500₽
Возраст 16+
Кино
Выставки
Концерты

Про событие

В историческом особняке на берегу Яузы разыгрывается свой Голливуд — без красной дорожки, но с роскошью, что даст фору Лос-Анджелесу. Живой джаз и мягкий интимный свет винтажной люстры с порога задают атмосферу: роскошно как в «Мулен Руж», таинственно будто в нуарной классике, романтично словно в «Давайте потанцуем»… От «Маски» с её головокружительным драйвом до изысканного шпионажа Бонда — этот концерт сделает вас героем любимых фильмов с живым саундтреком. Только в этот вечер и только для избранных Roofevents превращает музыку в кино.

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