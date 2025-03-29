Вечер блюзовой музыки в камерном зале усадьбы князя Голицына. Красное сухое в бокалах, свечи, архитектура XVIII века, подлинные произведения изобразительного и декоративного прикладного искусства — в таком окружении пройдёт вечер блюзовой музыки в самом сердце Старой Москвы. Герои вечера — Jazz Reflection. Тебя ждёт программа, наполненная легендарными хитами, чьи ритмы и мелодии покоряли мировые чарты. Перенесёшься в жаркий Лос-Анджелес 80-х и пройдёшься до 2000-х, где под сиянием софитов звучат голоса звёзд в ослепительных нарядах. На один вечер концертный зал усадьбы превратится в импровизированную сцену премии «Грэмми» — время, когда блистали Уитни Хьюстон и Майкл Джексон, когда рождались бессмертные хиты Стинга, Тины Тёрнер и Чака Хан. Для публики прозвучат легендарные Simply the Best, Billie Jean, Ain’t Nobody, I Wanna Dance with Somebody и многие другие композиции, ставшие музыкальными символами своих десятилетий. Сбор гостей пройдёт в каминном зале, при свечах и в сопровождении бокала красного сухого вина. Концерт – в камерном зале усадьбы князя Голицына, созданном больше чем двести лет назад специально для проведения музыкальных вечеров. В стоимость входит приветственный бокал вина.