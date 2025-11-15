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Интересный российский музыкант с забайкальскими корнями, который выделяется своим уникальным сочетанием стилей. Его музыка часто наполнена мелодичными синтезаторами и ритмичными битами, что создаёт атмосферу, характерную для 80–90-х годов, но с современным звучанием. Это делает его произведения привлекательными не только для любителей ностальгических звуков, но и для тех, кто интересуется актуальным музыкальным контекстом.
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