Коллаборационная дневная вечеринка в стиле Japan Morning Club совместно с культовым баром «Клава». Гостей ждет атмосфера легкого японского утра с музыкой и специальными коктейлями. За музыкальное сопровождение отвечает светский диджей Vovash, который задаст нужный ритм и настроение стильным звучанием mash-up. Шеф-бармен бара «Клава» представит специальные коктейли, созданные для этого события: — Ром/матча/груша Нежный сливочный коктейль, словно десерт в бокале. — Водка/померанский/апельсин/лимон Бодрящий освежающий коктейль с ярким кислым профилем. — Клубника/бальзамик Сочный микс клубники и пикантного бальзамического уксуса. — Апельсин/лимон/юдзу Цитрусовый микс с идеальным балансом свежести и сладости.