Отправляйся в музыкальное путешествие по волнам латиноамериканского джаза вместе с виртуозами кубинской сцены: Dariel Rene – вокал Yuenior Salvador – клавиши Начнут с Гаваны, где услышишь ту самую классику кубинского джаза, ставшую визитной карточкой острова. Вспомнишь 1940-е, услышишь 1980-е и познакомишься с композициями авторов нового поколения. Программа вечера будет исполнена подлинными представителями латиноамериканской культуры, зарекомендовавшими себя настоящими виртуозами, благодаря мастерству и оригинальности исполнения. Непревзойденный тембр голоса Дариэля Рене, полюбившийся уже не одному поколению слушателей, раскроет даже хорошо знакомые композиции с новой стороны, чтобы ещё раз показать всю красоту и многогранность латиноамериканской музыки. Концерт пройдет в необычном ресторане-галерее "SIGNATURE ART", в самом сердце столицы, под звездой высотки. Вкуснейшая авторская европейская кухня, художественное исполнение блюд, знаменитое гостеприимство и высочайший уровень сервиса. Здесь ты сможешь пройтись по интересной выставке картин, почувствовать дух легендарной высотки и вдохновение ART пространства. По всем вопросам пиши менеджеру в вотсап