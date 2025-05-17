ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Из Гаваны в Рио с Дариэлем Рене в высотке

Signature Art, Котельническая набережная 1/15кВК

Начало:

Завершение:

от 2900₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Отправляйся в музыкальное путешествие по волнам латиноамериканского джаза вместе с виртуозами кубинской сцены: Dariel Rene – вокал Yuenior Salvador – клавиши Начнут с Гаваны, где услышишь ту самую классику кубинского джаза, ставшую визитной карточкой острова. Вспомнишь 1940-е, услышишь 1980-е и познакомишься с композициями авторов нового поколения. Программа вечера будет исполнена подлинными представителями латиноамериканской культуры, зарекомендовавшими себя настоящими виртуозами, благодаря мастерству и оригинальности исполнения. Непревзойденный тембр голоса Дариэля Рене, полюбившийся уже не одному поколению слушателей, раскроет даже хорошо знакомые композиции с новой стороны, чтобы ещё раз показать всю красоту и многогранность латиноамериканской музыки. Концерт пройдет в необычном ресторане-галерее "SIGNATURE ART", в самом сердце столицы, под звездой высотки. Вкуснейшая авторская европейская кухня, художественное исполнение блюд, знаменитое гостеприимство и высочайший уровень сервиса. Здесь ты сможешь пройтись по интересной выставке картин, почувствовать дух легендарной высотки и вдохновение ART пространства. По всем вопросам пиши менеджеру в вотсап

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста