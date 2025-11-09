В уютной кофейне, с ароматом свежесваренного кофе и домашней выпечки... Любимые фильмы, мягкий свет и неспешная атмосфера, чтобы насладиться кино. В меню: попкорн разных вкусов ( карамельный/солёный и вкус сюрприз) Напитки: б/а шампанское с ледяной клубникой «vogue dreams» / розовый кофе латте flirty & thriving» О фильме: Дженне всего 13 и она очень хочет стать большой. Видимо, её желание попадает по нужному адресу, поскольку наутро она просыпается… 30-летней красавицей.