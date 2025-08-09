Иван исполнит не только свои сольные хиты, но и легендарные песни, с которыми он знаком широкой аудитории. Программа включает уже полюбившиеся синглы и эксклюзивные премьеры, которые выйдут до концерта. ?С момента начала сольной карьеры Иван успел выпустить несколько успешных синглов, включая «О добре» и «Танцевали», собрать активное комьюнити слушателей и набрать миллионы прослушиваний на стримингах. Его творчество объединяет альтернативный поп и электронные элементы, а харизма и сильный вокал делают каждое выступление по-настоящему живым.