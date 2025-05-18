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Итальянский кулинарный мастер-класс от шефа в TUTTO BENE

Ресторан TUTTO BENE, Пресненская набережная, 8с1

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс на итальянском языке, где ты сможешь научиться готовить аутентичные блюда Италии под руководством шефа ресторана Tutto Bene Эрнесто де Марко. Не переживай, если не знаешь итальянского. На площадке будет переводчик Мария Бовичева, которая поможет тебе понять каждое слово. Так что ты легко и непринуждённо, за приготовлением блюд, сможешь насладиться вкусом и звучанием солнечной страны, почерпнув немало нового. Меню: — тальятелле со свежими томатами и страчателлой, — тальяту из тунца, — профитроли с ванильным соусом. В стоимость входит бокал игристого и лёгкие закуски. Количество мест строго ограничено, предварительная бронь по телефону обязательна.

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