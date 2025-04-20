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Итальянский джаз. Алекс Абра

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»
улица Орджоникидзе, 1

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 5000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Атмосфера высшего света Италии середины прошлого столетия в Москве? Легко, а точнее сказать, изящно! Алекс Абра( Alex Abra) - известный российский джазовый певец, полюбившийся публике благодаря своему бархатного баритону и умению превращать концерт в музыкально-юмористическое шоу, представляет шоу «Dolce Italiano Jazz». Лови некоторые песни из программы, все карты сразу Кавёр раскрывать не станет: - «Buona Sera Signorina» - «Volare» - «Mambo Italiano» - «Susanna» Это лишь некоторые хиты из тех, которые исполнит Алекс Абра вместе с ведущими джазовыми музыкантами столицы. Погрузись в атмосферу элегантности, стиля, роскоши и, конечно, легкого джаза.

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