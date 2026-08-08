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ИТ-Пикник

Музей-Заповедник Коломенское
Андропова пр-т, 39

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от 3000₽ до 5000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Знакомства и разговоры с теми, кто живёт технологиями. Здесь соберут всё, за что любят индустрию, — только без зумов и горящих дедлайнов ;) Что тебя ждёт: — Лекции и дискуссии, где обсудишь разработку, данные и создание продуктов. А ещё готовится отдельный трек с научпоп?направлениями — от биологии и медицины до будущего науки и ИИ — Форматы для каждого — мастер?классы, шахматы, музыкальные лаборатории, образовательные и другие зоны. Экспериментируй, пробуй и открывай новое с близкими — Современный инди?поп и рок от известных артистов — можно слушать с друзьями на траве, танцевать всей семьей или просто наслаждаться летним живым сетом вместе с тысячами единомышленников Хедлайнер — LAB с Антоном Беляевым Половину стоимости билета организатор направит благотворительному фонду «Галчонок»!:) «Галчонок» помогает детям и молодым взрослым с органическими поражениями центральной нервной системы. Более подробную информацию о программе и спикерах ты можешь посмотреть на странице организатора: https://t.me/IT_picnic

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