История ювелирных украшений и французское вино ждут тебя на изысканном вечере в арт-пространстве «Signature Art» под звездой высотки. Узнаешь, какие украшения дарили на важные события древние правители, и найдёшь вдохновение для своего самого стильного праздничного образа. А сопровождать лекцию будет винный сет от сомелье. Этим вечером тебя ждет встреча с миром ювелирных изделий и 3-мя экземплярами вина. Что узнаешь: — Какие золотые амулеты дарили в Древнем Египте, желая благополучия в новом году. — Как барочный жемчуг стал символом власти и главным украшением королевских рождественских балов. — Снежинки и звёзды в ювелирном искусстве: как мастера эпох Ар-Нуво и Ар-Деко воплощали в брошах и подвесках зимнюю магию, создавая прообраз самых изысканных новогодних украшений. — Какие драгоценности дарили русские императоры и голливудские звезды на Рождество: разберёшь самые романтичные и скандальные подарки. Узнаешь, почему яйцо Фаберже «Курочка» стало образцом романтики, а жемчужина «Перигрина» от Ричарда Бёртона — эталоном голливудской страсти. — Когда кольца стали надевать на безымянный палец и почему это самый желанный новогодний подарок. — Как родился легендарный Cartier и какие его творения стали символом праздничной роскоши. Тебя ждет изысканный новогодний вечер, где история превращается в золото, искусство — во вкус, а каждый бокал вина — в тост за твою неотразимость. Дресс-код — вечерний шик, приветствуется. За самые яркие образы по традиции подарок-комплимент от организаторов. Лекция пройдёт в необычном ресторане-галерее «Signature Art», в самом сердце столицы, под звездой знаменитой высотки. Здесь ты также сможешь пройтись по интересной выставке картин, почувствовать дух легендарной высотки и вдохновение Art пространства. Для получения дополнительной информации обращайся к менеджеру в вотсап.