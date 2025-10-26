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История уфтюжской росписи

Дом Телешова, Покровский бульвар, 16-18, стр. 4-4а (вход со двора, первое крыльцо налево)

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Русский орнамент, написанный уфтюжской росписью, отражает мироощущение человека, жившего на Русском Севере. Приходи на встречу, посвященную одной из народных росписей Русского Севера. На встрече ты узнаешь: - историю возникновения уфтюжской росписи; - об основных элементах росписи и их символическом значении; - о традиционных цветах, используемых в росписи; - об известных мастерах уфтюжской росписи. Рассказчик: Ольга Показеева, историк, этнограф, художник.

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