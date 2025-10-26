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Про событие
Русский орнамент, написанный уфтюжской росписью, отражает мироощущение человека, жившего на Русском Севере. Приходи на встречу, посвященную одной из народных росписей Русского Севера. На встрече ты узнаешь: - историю возникновения уфтюжской росписи; - об основных элементах росписи и их символическом значении; - о традиционных цветах, используемых в росписи; - об известных мастерах уфтюжской росписи. Рассказчик: Ольга Показеева, историк, этнограф, художник.
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