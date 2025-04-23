На лекции культуролога Насти Четвериковой ты узнаешь, почему интерес к спиритизму возникает в определённые моменты истории в целом и жизни людей в частности. Как спиритизм попал в Россию и кого вызывали цари и поэты? Как изучение «Четвёртого измерения» связано со спиритическими сеансами? А также попробуешь поискать отсылки к спиритизму в философии и работах Матюшина и Гуро. В театральных постановках Матюшина, в его музыкальных приёмах, в его «Движении в пространстве», в его педагогических методиках. В финале «окажешься» на спиритическом сеансе, где Матюшин вызывал Гуро и сам попробуешь поиграть в это. Лектор: Настя Четверикова — культуролог, музыковед, автор просветительского проекта «Искусство для пацанчиков». Продолжительность 90 минут. Бесплатно, но необходимо заранее зарегистрироваться.