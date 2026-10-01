Почему кафе стали колыбелью мировой шахматной культуры? Где играли Филидор и Морфи, как за чашкой кофе решалась судьба сильнейших игроков и можно ли сегодня вернуть эту традицию? Обо всём этом узнаешь на лекции Кости Егорова — отправишься от парижского Café de la Régence XVIII века к венским и лондонским кофейням, а затем к современной Москве. После лекции сыграешь рапид и продолжишь историю уже за своей доской. Коктейли разыграют за первое и случайное места В билет входит один безалкогольный напиток. Уровень игры любой. Регистрация через бот в тг.