Проведи вечер в компании вин, созданных во имя любви! Каждое из них — история отношений, и эксперт расскажет, кому виноделы посвящали свои творения и как вина отражают их чувства. Все дегустации проводятся в общем зале винотеки или в специальной комнате. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.