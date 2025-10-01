Лекция рассказывает о развитии криминалистики — от первых методов расследования преступлений в древности до современных технологий анализа доказательств. Ты узнаешь о ключевых этапах развития науки, о влиянии судебной медицины, фотографии и дактилоскопии на раскрытие преступлений, а также о внедрении ДНК-анализа и цифровых технологий. Отдельный акцент в лекции сделан на прогнозировании будущих направлений — от искусственного интеллекта и больших данных до биометрических систем нового поколения.