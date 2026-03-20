Лекция, на которой ты узнаешь: — Верхние Торговые ряды и их история: что могло объединять Верхние Торговые ряды конца 19 века и Москву 90-х. — Что находилось в подземных помещениях Верхних Торговых рядов до революции. — Как был связан ресторан в Верхних Торговых рядах с Гоголем, Парижем, Татьяниным днём и феминизацией женщин. — Что в Верхних Торговых рядах называлось странным словом «дешёвка». — Знаменитые стеклянные перекрытия ГУМа: обсудим вопрос о том, кто же на самом деле является их создателем. — Как связан с историей ГУМа один из самых страшных членов советского правительства — Лаврентий Берия. — Какая часть здания была самым знаменитым местом встречи советских людей и как она менялась со временем. — Как ГУМ был дважды спасён от сноса и как на это могла повлиять женская одежда. — Что предполагалось построить на месте ГУМа в случае его сноса. — Какой самый необычный музей расположен сегодня на территории ГУМа. — Кто сегодня отвечает за сохранность исторического здания ГУМа. Ведущая: Ольга Говорко — гид, историк Большого театра. В стоимость входит: — Лекция — Игристое — Фотограф — Небольшой фуршет — Подарки Всего 15 мест.