Импровизационный спектакль о доверии, границах, ошибках и неожиданных поворотах цифровой жизни. Как вовремя заметить опасность в сети? Как не попасться на уловки мошенников? Что делать, если это всё же произошло? В цифровом мире легко совершить ошибку, но признаться в ней бывает очень трудно. Преодолеть этот страх поможет плейбэк-спектакль — особый формат театрального перформанса, в котором основу сценария составляют реальные истории, рассказанные зрителями, а актёры мгновенно разыгрывают их на сцене. На этой театральной встрече участники смогут открыто обсудить свои страхи перед цифровыми угрозами, взглянуть на ошибки со стороны и понять, как защитить себя в будущем.