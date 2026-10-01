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Истории, которые случились онлайн

Музей Криптографии
Ботаническая улица, 25с4

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Импровизационный спектакль о доверии, границах, ошибках и неожиданных поворотах цифровой жизни. Как вовремя заметить опасность в сети? Как не попасться на уловки мошенников? Что делать, если это всё же произошло? В цифровом мире легко совершить ошибку, но признаться в ней бывает очень трудно. Преодолеть этот страх поможет плейбэк-спектакль — особый формат театрального перформанса, в котором основу сценария составляют реальные истории, рассказанные зрителями, а актёры мгновенно разыгрывают их на сцене. На этой театральной встрече участники смогут открыто обсудить свои страхи перед цифровыми угрозами, взглянуть на ошибки со стороны и понять, как защитить себя в будущем.

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