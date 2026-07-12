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Истории из Парижа на крыше

Taganka Roof, Большой Дровяной переулок, 6

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 6000₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Французская музыкальная программа в исполнении мультиязычного проекта Elena et les garcons. Визитная карточка коллектива — французская музыкальная программа Это истории о легендарном Париже, рассказанные с помощью великих песен французского шансона, джаза и «жемчужин» эстрады. Лиричные баллады Жака Бреля и Джо Дассена, театральные композиции Эдит Пиаф и Далиды, чувственные мелодии Патрисии Каас и задорные песни ZAZ и многих других исполнителей. Программа охватывает всю историю и многообразие французской музыки, от классики французского шансона до эстрадных хитов современных исполнителей. Кто выступает: Elena et les garcons (Элена и ребята) — известный мультиязычный проект в России. Цель проекта — сохраняя в музыкальной программе иностранные традиции и культуру, погрузить слушателей в уникальную атмосферу разных стран. Главной особенностью команды является то, что ее создатель и солистка — Елена Липаева – певица-полиглот. Внимание: Крыша оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт вид на вечернюю Москву, а также бар.

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