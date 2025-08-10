Место для разговоров по душам в большом городе. Нескучные истории, классные компании, приятные вечера и правильное настроение. Тема: «Второй шанс». Надо ли давать второй шанс и как ты в этом убедился. А может быть второй шанс дали тебе? И что ты с ним сделал, использовал ли на полную катушку? Поделишься историями на эту тему. Тебя ждёт вечер в тёплой дружеской атмосфере, с ароматным чаем, приглушённым светом и приятной музыкой на фоне. Где: 4 минуты от метро Преображенская площадь. Стоимость: стартовый чек 200 р, далее 180 р/час, стоп-чек 900 р. Для любителей сидеть до победного — по тарифам антикафе. Встреча минимум на 2 часа, но кто-то засиживается и до полуночи :) Обязательна регистрация.