ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Историчка. Уязвимость, которая всё порешала

Уточнять у организатора

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+

Про событие

Место для разговоров по душам в большом городе. Нескучные истории, классные компании, приятные вечера и правильное настроение. Тема: «Уязвимость, которая всё порешала. Я открылся/мне открылись — ситуация разрешилась сама собой» Заметила уязвимость в тренде? Она звучит в каждом подкасте, обсуждается на каждой кухне. Она выбирает новых медийных лиц, которых публика начинает считать «трушными». На встрече обсудишь: — Где граница между уязвимостью и «пожалейкой»? — Эмоциональный эксгибиционизм или право сказать «не хочу я перед всеми открываться»? — Уязвимость как щит — работает ли она против «экологичных» агрессоров? — А ситуации, где уязвимость не спасла, а усугубила? Такое тоже бывает. Не важно, насколько продумана твоя история — иногда лучшие истории рождаются прямо в моменте. Где: 5 минуты от метро Чистые пруды, Лубянка, Тургеневская Более подробную информацию можно уточнить у организатора: https://t.me/+jwo4qpK8Zm02ODU6 Обязательна регистрация.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста