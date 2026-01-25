Возраст 18+
Про событие
Место для разговоров по душам в большом городе. Нескучные истории, классные компании, приятные вечера и правильное настроение. Тема: «Уязвимость, которая всё порешала. Я открылся/мне открылись — ситуация разрешилась сама собой» Заметила уязвимость в тренде? Она звучит в каждом подкасте, обсуждается на каждой кухне. Она выбирает новых медийных лиц, которых публика начинает считать «трушными». На встрече обсудишь: — Где граница между уязвимостью и «пожалейкой»? — Эмоциональный эксгибиционизм или право сказать «не хочу я перед всеми открываться»? — Уязвимость как щит — работает ли она против «экологичных» агрессоров? — А ситуации, где уязвимость не спасла, а усугубила? Такое тоже бывает. Не важно, насколько продумана твоя история — иногда лучшие истории рождаются прямо в моменте. Где: 5 минуты от метро Чистые пруды, Лубянка, Тургеневская Более подробную информацию можно уточнить у организатора: https://t.me/+jwo4qpK8Zm02ODU6 Обязательна регистрация.
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