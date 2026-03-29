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Про событие
Место для разговоров по душам в большом городе. Нескучные истории, классные компании, приятные вечера и правильное настроение. Тема: «История про ключи» На одной из встреч организатор вдруг понял, что у каждого в детстве есть история про штырь. Некоторые истории были достойны экранизаций. И вот, пораскинув аналогиями и так и этак, тут решили, что история про ключи тоже должна быть у каждого. Поможешь проверить гипотезу? Тут просят гостей по возможности захватить с собой любые закуски на своё усмотрение. Так будет формироваться домашний фуршетный стол. Где: 10 минут от м. Новослободская, 5 минуты от сада Эрмитаж Более подробную информацию можно уточнить у организатора: https://t.me/+jwo4qpK8Zm02ODU6 Обязательна регистрация.
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