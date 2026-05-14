Возраст 18+
Про событие
Место для разговоров по душам в большом городе. Нескучные истории, классные компании, приятные вечера и правильное настроение. Тема: «Отношения с собственным возрастом» Небольшая Субстанция на один вечерок? Обсудишь возраст — мешает или помогает. Беспокоит ли тебя что-то в этой цифре или неизбежности возрастных изменений. Как ты будешь стареть — в борьбе с каждой мимической или на расслабоне, без пересадок волос в Турции? Где: кафе в 5 минутах от метро Пушкинская/Тверская. Более подробную информацию можно уточнить у организатора: https://t.me/+jwo4qpK8Zm02ODU6 Обязательна регистрация.
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи