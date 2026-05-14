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Историчка. Отношения с собственным возрастом

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1200₽
Возраст 18+

Про событие

Место для разговоров по душам в большом городе. Нескучные истории, классные компании, приятные вечера и правильное настроение. Тема: «Отношения с собственным возрастом» Небольшая Субстанция на один вечерок? Обсудишь возраст — мешает или помогает. Беспокоит ли тебя что-то в этой цифре или неизбежности возрастных изменений. Как ты будешь стареть — в борьбе с каждой мимической или на расслабоне, без пересадок волос в Турции? Где: кафе в 5 минутах от метро Пушкинская/Тверская. Более подробную информацию можно уточнить у организатора: https://t.me/+jwo4qpK8Zm02ODU6 Обязательна регистрация.

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