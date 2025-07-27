Место для разговоров по душам в большом городе. Нескучные истории, классные компании, приятные вечера и правильное настроение. Тема: «Стереотипы и клише». За два года не женился — значит уже никогда. Красивая и на машине — в лучшем случае, подарок родителей. Это не мужское дело, а вот то — не женственно. Достойного парня надо искать в районе Москва-Сити, а девушку с Патриков не потянуть. ЗОЖ и экологичность — комфортно и безопасно. Верующий человек всегда сердечный. Ой, эти все клише нашего общества можно перечислять часами. Чем и займутся на Историчке, присоединяйся. Вечер в тёплой дружеской атмосфере, с ароматным чаем, приглушённым светом и приятной музыкой на фоне. Где: 4 минуты от метро Преображенская площадь Стоимость: стартовый чек 200 р, далее 180 р/час, стоп-чек 900 р. Для любителей сидеть до победного — по тарифам антикафе. Встреча минимум на 2 часа, но кто-то засиживается и до полуночи :) Обязательна регистрация.