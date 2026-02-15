Возраст 18+
Про событие
Место для разговоров по душам в большом городе. Нескучные истории, классные компании, приятные вечера и правильное настроение. Тема: «Мам, не переживай, я доехал» Поговоришь о самом интересном и близком, о своих родителях. Все травмы и первые знания о себе, всю заботу и какое-то своё представление о любви, чувство принадлежности к семье или одиночество в ней же — всё это приходит в голову, когда слышишь «мама». Ну и ещё слово «перехочется» всплывает Где: 10 минут от м. Новослободская, 5 минуты от сада Эрмитаж Более подробную информацию можно уточнить у организатора: https://t.me/+jwo4qpK8Zm02ODU6 Обязательна регистрация.
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